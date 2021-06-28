تحطيم محطة محروقات في المحمّرة (فيديو)

أقدم عدد من المحتجين و عدد من أهالي بلدة المحمرة على تحطيم محطة محروقات عند مفرق البلدة بعد أن رفض صاحبها على فتح أبوابها و تزويد المواطنين.و وفقاً للمعلومات أن دورية للجيش أجبرته على فتح المحطة و من ثم أعاد إغلاقها ما تسبب بحالة من الغضب لدى الأهالي.و أشارت المصادر ، أن المحطة مغلقة منذ بداية الأزمة بحجّة عدم توفر البنزين و المازوت و بعد الكشف عليها تبيّن أن خزانتها مليئة بمادتي البنزين و المازوت.