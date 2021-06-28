المجلس الأعلى للدفاع يجتمع اليوم

أكّدت مصادر سياسية مطلعة لـ"اللواء" أن "اجتماع المجلس الأعلى للدفاع اليوم يناقش أكثر من ملف مرتبط بالوضع الراهن والتخوف من تفلّت الأمور بفعل التحركات الاحتجاجية على الواقع القائم والذي ينذر بمضاعفات خطيرة".وأعلنت أن "المجلس سيناقش الإجراءات الواجب اتخاذها من أجل المحافظة على الاستقرار ومنع أي تدهور جراء تردي الأوضاع المعيشية والاقتصادية والمالية".وتوقّعت أن "تكون مواقف تتصل بهذا الواقع فضلا عن قضايا آخرى ذات الصلة".