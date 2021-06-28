التواصل الحكومي متوقّف تقريباً

أكدت مصادر متابعة لملف تشكيل الحكومة لصحيفة "اللواء" استمرار الدوران في دوّامة العقد والشروط التعجيزية التي يتلطى وراءها رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل ولم يتم التوصل الى حلحلتها أو تجاوزها، برغم كل ما يتسرّب من معلومات واخبار عن حلحلة ما، تمهّد الطريق لتشكيل الحكومة الجديدة.

وقالت ان "مسار الاتصالات والتواصل بخصوص تشكيل الحكومة متوقف تقريبا على المستويات المعهودة سابقا باستثناء تواصل هاتفي محدود. وما يزال البحث يتركز على النقاط الاساسية الواردة في مبادرة الرئيس نبيه بري والتي تبناها حزب ألله بالنقاش مع رئيس "التيار الوطني الحر" كمرتكز للتوصل الى تفاهم مشترك لتشكيل الحكومة العتيدة برغم التحفظات التي ابداها الاخير عليها.

وأشارت إلى ان "تكتماً يفرض على نقاط الخلاف المتبقية من قبل الجهات المعنية الا انها اعربت عن اعتقادها، بأنها اصبحت محصورة بنقطتين، الأولى الخلاف على تسمية الوزيرين المسيحيين وقد عرضت اكثر من صيغة مقبولة من بري لمعالجتها، في حين تبقى نقطة مشاركة كتلة التيار الوطني الحر بالحكومة من عدمه وعما إذا كانت ستمنح الحكومة العتيدة الثقة ام لا".