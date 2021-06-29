جلسة تشريعية مالية في دولة مفلسة

ينعقد مجلس النواب على مدى يومين في جلسات تشريعية عامة، وعلى جدول أعمالها 73 بنداً، أبرزها إقرار البطاقة التمويلية، وفتح اعتماد استثنائي لتمويلها، مع بنود مالية كثيرة، في دولة مفلسة، وفق ما ذكرت صحيفة "اللواء".