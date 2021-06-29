لبنان

جلسة تشريعية مالية في دولة مفلسة

Lebanon 24
29-06-2021 | 00:04
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ينعقد مجلس النواب على مدى يومين في جلسات تشريعية عامة، وعلى جدول أعمالها 73 بنداً، أبرزها إقرار البطاقة التمويلية، وفتح اعتماد استثنائي لتمويلها، مع بنود مالية كثيرة، في دولة مفلسة، وفق ما ذكرت صحيفة "اللواء".
المصدر: اللواء
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