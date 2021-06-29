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لبنان
ارتفاع وفيات السرطان
Lebanon 24
29-06-2021
|
04:21
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توقع مصدر طبي ان ترتفع نسبة الوفيات بين المصابين بالامراض السرطانية في لبنان من معدل تسعة آلاف مصاب سنوياً الى 20 ألفاً، بفعل عجز المستشفيات وارتفاع كلفة العلاج الكيميائي والاشعة، بحسب ما ذكرت "نداء الوطن".
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