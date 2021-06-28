لبنان

تقريب موعد الانتخابات؟

Lebanon 24
28-06-2021 | 21:23
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تُعدّ احدى الكتل النيابية اقتراح قانون بتقريب موعد الانتخابات النيابية الى آذار وتعليق العمل بمقاعد المغتربين، بحسب "نداء الوطن".
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