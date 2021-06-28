لبنان

انتخابات جمعية المصارف: لزوم ما لا يلزم

Lebanon 24
28-06-2021 | 23:13
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كتبت "الأخبار": تُنظّم اليوم انتخابات مجلس إدارة وهيئة مكتب جمعية مصارف لبنان، التي تجرى كلّ سنتين. 59 عضواً، يمثلون إجازات 59 مصرفاً، سيُصوّتون لـ 12 عضواً يشكلون مجلس الإدارة الجديد، الذي ينتخب بدوره رئيس الجمعية. حَسمت المصارف أمرها بالتصويت مُجدّداً لسليم صفير والأعضاء السابقين، على الرغم من الانقسامات والتناقضات في الرأي داخل الجمعية. الشخص الوحيد الذي سيتم "التخلّي عنه" هو أمين سرّ جمعية المصارف تنّال الصبّاح.
إلا أنّ ما جمعهم هو قطع المجال أمام وصول رئيس مجلس إدارة «بنك بيمو» رياض عُبجي ورئيس مجلس إدارة«FFA Private Bank» جان رياشي. الاثنان هما المُرشحان الوحيدان من خارج «اللائحة التقليدية»، ورغم أنّ حظوظهما شبه معدومة، عَمدت «الجمعية» إلى بثّ أخبار ضدّهما وتحديداً ضدّ رياشي. يُسجّل الأخير بترشيحه «موقفاً من سياسات القطاع المصرفي».
أما عُبجي فيعتقد أنّ الجمعية لم تكن فعّالة في مواجهة الأزمة الكبيرة، من دون أن يحيد عن أعضائها في المواقف السياسية العامة، وتحديداً النظرة إلى «الدولة» والديون السيادية.
المصدر: الأخبار

لبنان

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