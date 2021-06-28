لبنان

فرنسا محبطة من "التعاطي المتخلّف"

Lebanon 24
28-06-2021 | 23:26
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عكست مصادر ديبلوماسية من العاصمة الفرنسية عبر "الجمهورية"، قلقاً بالغاً لدى المسؤولين حيال تفاقم الأزمة في لبنان والمعاناة الصعبة للبنانيين. واكّدت انّ الأولوية لدى الرئيس ايمانويل ماكرون هي النجاح في تشكيل حكومة في لبنان وفق مبادرته، ولكن مع الاسف ثمة شعور بالإحباط من التعاطي المتخلّف لبعض القادة في لبنان، واصرارهم على حزبياتهم ومصالحهم الضيّقة، وتجاوز المصاعب التي يعانيها الشعب اللبناني بكل فئاته.
(الجمهورية)
المصدر: الجمهورية
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