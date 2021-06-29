لبنان

تصريح رعد: حمّال اوجه وما حدا راضي

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
29-06-2021 | 08:15
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لم تكن عادية، في التوقيت والمضمون، المواقف التي اطلقها رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد من ملف تأليف الحكومة في لبنان، والتي تضمّنت رسائل انتقاد واضحة ، لكنها لم تخرج عن سياق النهج الذي يعتمده حزب الله في الوقوف في الوسط وعدم الانحياز الى اي فريق معني بالتشكيلة الحكومية.

 

اوساط "التيار الوطني الحر" ابدت تحفظا وامتعاضا شديدين من كلام رعد واعتبرت انه من غير المنصف ان يشمل الجميع  بتهمة التعطيل.

 

وقرأت الاوساط انتقادا من رعد لباسيل من خلال سؤاله "لماذا لا يتنازل بعضكم للبعض الآخر".

 

في المقابل ابدت اوساط الحريري استغرابها لكلام رعد الذي" تضمّن للمرة الاولى  رسائل انتقاد للرئيس المكلف ".ودعت" حزب الله الى ان يراجع حليفه في مسألة التعطيل ولا يعمم انتقاداته".

 

وكان رعد قال امس "لا أحد يتوقع في لبنان أن تتشكل حكومة ملائكية، فنحن نعرف النوعية القادمة في أي حكومة ستشكل، وهي لن تستطيع (أن تشيل الزير من البير)، وإذا لم تكن الحكومة معقد آمال أحد من الناس، فعلى ماذا تتخاصمون، لماذا لا يتنازل بعضكم للبعض الآخر».

 

وطالب البعض بأن «يتوقفوا عن الكذب على اللبنانيين حين يقولون إن المشكلة التي تؤخر تأليف الحكومة تكمن في تسمية وزيرين، فثمة مَن لا يريد تشكيل حكومة، وهو يعرف نفسه وأوساط العمل السياسي تعرفه، ويريدون من الآن أن يفتحوا معركة الانتخابات النيابية علماً أنه هناك نحو 10 أشهر لموعد الانتخابات، وبالتالي، لا مشكلة لديهم بأن يجوّعوا الناس ويفلسوا البلد، وأن يستدعوا كل قوى العهر في العالم ليتفرّجوا ويضحكوا علينا ويهزؤوا بنا، بانتظار أن نتنافس انتخابياً لنثبت أننا ديموقراطيون».

 

 

 

المصدر: لبنان 24

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