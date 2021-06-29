لبنان

عون متخوف فهل بدأ "العصيان المدني"؟

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
29-06-2021 | 08:30
A-
A+
Doc-P-837837-637605521741639838.jpg
Doc-P-837837-637605521741639838.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
لم تكن مفاجئة دعوة رئيس الجمهورية المجلس الاعلى للدفاع الى اجتماع اليوم للبحث في الوضع الامني والتطورات الاخيرة التي رفعت منسوب التوتر في الشارع وعمليات قطع الطرق .فالتقارير الامنية الني تصل الى المسؤولين منذ فترة تحذر من انفجار اجتماعي وشيك ومن ردات فعل شعبية نتيجة رفع اسعار المحروقات بشكل غير مسبوق ابتداء من صباح اليوم.
 
ووفق المعلومات فان عون "المتخوف" من التحركات الشعبية، تمنى على رئيس حكومة تصريف الاعمال حضور الاجتماع بعدما قاطعَ عدداً من الإجتماعات مؤخراً.
ووفق المعلومات فان عون سيسعى خلال الاجتماع الى"تأمين غطاء" للجيش لضبط ردات الفعل، في حين ان المعنيين الامنيين سيحذرون من استمرار المماطلة السياسية في معالجة الاوضاع وانعكاس ذلك على الارض.
وتوقفت مصادر حكوميّة عند بيان رابطة موظفي الإدارة العامة بدعوة العاملين في الإدارات والمؤسسات العامة الى الإضراب وعدم الحضور إلى مراكز العمل ابتداء من الأربعاء المقبل ولغاية 9 تموز ضمناً.
ورأت المصادر نفسها في البيان ايذانا ببدء مرحلة العصيان الإداري والمؤسسيّ الذي سيجرّ معه عصياناً مدنياً شعبياً، وبالتالي شلل كامل في إدارات ومؤسسات الدولة ما يعني توقف كل معاملات المواطنين في الدوائر الرسمية".

لبنان

رادار لبنان24

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:43 | 2021-06-29
04:30 | 2021-06-29
04:10 | 2021-06-29
04:00 | 2021-06-29
03:52 | 2021-06-29
03:30 | 2021-06-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website