29
o
بيروت
39
o
طرابلس
31
o
صور
31
o
جبيل
29
o
صيدا
30
o
جونية
32
o
النبطية
33
o
زحلة
32
o
بعلبك
32
o
بشري
30
o
بيت الدين
30
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
انفجار مكتب الهاشم: غموض ينتظر نتائج التحقيقات
خاص "لبنان 24"
|
Lebanon 24
29-06-2021
|
07:45
A-
A+
photos
0
A+
A-
بين فرضيتي "عمل مفتعل" أو "انفجار قارورة تسخين المياه"، تستمر التحقيقات لمعرفة ملابسات الحادث الذي وقع عصر أمس في مكتب المحامي صخر الهاشم في سنتر نخلة في فرن الشباك والذي إقتصرت أضراره على الماديات.
المحامي الهاشم الذي كان يتواجد في المكتب مع إبنيه أثناء وقوع الإنفجار علّق بالقول "آمل أن لا يكون هذا العمل رسالة بسبب التحقيق في إنفجار مرفأ بيروت"، وذلك في إشارة الى وكالته عن موقوفيَن إثنين في ملف المرفأ هما الرئيس السابق للجنة الموقتة لإدارة واستثمار مرفأ بيروت حسن قريطم، ورئيس مصلحة الأمن والسلامة في المرفأ محمد زياد العوف.
والمعروف أن الهاشم هو من كبار المحامين الذي توكّل ولا يزال خلال مسيرته المهنية في ملفات "جدلية" منها على سبيل المثال لا الحصر قضية الوزير السابق ميشال سماحة.
كما تجدر الإشارة الى أن القاضي بيتر جرمانوس الذي كان يشغل منصب مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية قبل استقالته من السلك القضائي قد إنضم الى فريق مكتب الهاشم كمحامٍ منذ نحو ثلاثة أشهر.
وبانتظار نتائج تحقيقات الأجهزة الأمنية المختصة لتبيان طبيعة "الإنفجار الضخم" على حد وصف الهاشم نفسه، هل ما حصل هو مجرد "سخونة مياه" أم "حرارة رسائل مشفرة" الى من يعنيهم الأمر؟
لبنان
رادار لبنان24
تابع
الأكثر قراءة
إلى اللبنانيين.. بيان هام جداً من المديرية العام للنفط بشأن أسعار المحروقات
Lebanon 24
إلى اللبنانيين.. بيان هام جداً من المديرية العام للنفط بشأن أسعار المحروقات
12:31 | 2021-06-28
28/06/2021 12:31:10
Lebanon 24
Lebanon 24
قناعة وصل إليها باسيل!
Lebanon 24
قناعة وصل إليها باسيل!
05:35 | 2021-06-28
28/06/2021 05:35:00
Lebanon 24
Lebanon 24
دعوة الى اعلان العصيان المدني الشامل.. اليكم التفاصيل
Lebanon 24
دعوة الى اعلان العصيان المدني الشامل.. اليكم التفاصيل
07:40 | 2021-06-28
28/06/2021 07:40:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بري يشترط وباسيل يرفض
Lebanon 24
بري يشترط وباسيل يرفض
08:07 | 2021-06-28
28/06/2021 08:07:16
Lebanon 24
Lebanon 24
الحريري و"الخرطوشة الأخيرة"
Lebanon 24
الحريري و"الخرطوشة الأخيرة"
05:18 | 2021-06-28
28/06/2021 05:18:12
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
عن الكاتب
خاص "لبنان 24"
أيضاً في لبنان
04:43 | 2021-06-29
حريق في خراج بلدة جرمنايا يقضي على أشجار السنديان والبلان (صورة)
04:30 | 2021-06-29
السلطة تكذب.. "دود الخل منه وفيه"!
04:10 | 2021-06-29
اليكم جدول أعمال مجلس النواب الأربعاء والخميس المقبلين
04:00 | 2021-06-29
هل يوصل "الاصرار" الى حل الازمة الحكومية قريبا؟
03:52 | 2021-06-29
3 جرحى بحادث سير مروع على الاوتستراد العربي- برالياس (صور)
03:30 | 2021-06-29
"ناشيونال إنترست": أنقذوا لبنان.. ارتدادات انهياره ستضرب الشرق الأوسط
فيديو
تحطيم محطة محروقات في المحمّرة (فيديو)
Lebanon 24
تحطيم محطة محروقات في المحمّرة (فيديو)
17:23 | 2021-06-28
29/06/2021 11:50:14
Lebanon 24
Lebanon 24
موقف طريف.. تمساح يساعد طيورا على عبور الطريق أمام السيارات! (فيديو)
Lebanon 24
موقف طريف.. تمساح يساعد طيورا على عبور الطريق أمام السيارات! (فيديو)
11:00 | 2021-06-28
29/06/2021 11:50:14
Lebanon 24
Lebanon 24
هبوط المركبة الاستكشافية الصينية على المريخ.. وفيديو يوثق اللحظة التاريخية
Lebanon 24
هبوط المركبة الاستكشافية الصينية على المريخ.. وفيديو يوثق اللحظة التاريخية
11:00 | 2021-06-28
29/06/2021 11:50:14
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact