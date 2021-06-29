لبنان

انفجار مكتب الهاشم: غموض ينتظر نتائج التحقيقات

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
29-06-2021 | 07:45
A-
A+
Doc-P-837838-637605526379657342.jpg
Doc-P-837838-637605526379657342.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
بين فرضيتي "عمل مفتعل" أو "انفجار قارورة تسخين المياه"، تستمر التحقيقات لمعرفة ملابسات الحادث الذي وقع عصر أمس في مكتب المحامي صخر الهاشم في سنتر نخلة في فرن الشباك والذي إقتصرت أضراره على الماديات.

المحامي الهاشم الذي كان يتواجد في المكتب مع إبنيه أثناء وقوع الإنفجار علّق بالقول "آمل أن لا يكون هذا العمل رسالة بسبب التحقيق في إنفجار مرفأ بيروت"، وذلك في إشارة الى وكالته عن موقوفيَن إثنين في ملف المرفأ هما الرئيس السابق للجنة الموقتة لإدارة واستثمار مرفأ بيروت حسن قريطم، ورئيس مصلحة الأمن والسلامة في المرفأ محمد زياد العوف.

والمعروف أن الهاشم هو من كبار المحامين الذي توكّل ولا يزال خلال مسيرته المهنية في ملفات "جدلية" منها على سبيل المثال لا الحصر قضية الوزير السابق ميشال سماحة.

كما تجدر الإشارة الى أن القاضي بيتر جرمانوس الذي كان يشغل منصب مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية قبل استقالته من السلك القضائي قد إنضم الى فريق مكتب الهاشم كمحامٍ منذ نحو ثلاثة أشهر.
وبانتظار نتائج تحقيقات الأجهزة الأمنية المختصة لتبيان طبيعة "الإنفجار الضخم" على حد وصف الهاشم نفسه، هل ما حصل هو مجرد "سخونة مياه" أم "حرارة رسائل مشفرة" الى من يعنيهم الأمر؟

لبنان

رادار لبنان24

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:43 | 2021-06-29
04:30 | 2021-06-29
04:10 | 2021-06-29
04:00 | 2021-06-29
03:52 | 2021-06-29
03:30 | 2021-06-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website