اشكال في الضنية يتطور الى اطلاق نار.. اليكم تفاصيله

وقع اشكال في بلدة نمرين في الضنية بين "ع.ح" و خاله "أ. ح" من جهة و "م.ع" من جهة اخرى تطور الى اطلاق نار من مسدس حربي مما ادى الى اصابة "ع.ح" و "ا.ح" بطلقات نارية بأقدامهم بالاضافة الى اصابة "ع.ح" عن طريق الخطأ، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".و قد عمل جهاز الطوارئ والاغاثة على نقلهم الى مستشفى قيصر معوض و طرابلس الحكومي لتلقي العلاج.وحضرت الى المكان القوى الامنية وفتحت تحقيقا بالحادث وتعمل على ملاحقة مطلق النار تمهيدا لتوقيفه.