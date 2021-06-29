لبنان

اشكال في الضنية يتطور الى اطلاق نار.. اليكم تفاصيله

Lebanon 24
29-06-2021 | 01:35
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وقع اشكال في بلدة نمرين في الضنية بين "ع.ح" و خاله "أ. ح" من جهة و "م.ع" من جهة اخرى تطور الى اطلاق نار من مسدس حربي مما ادى الى اصابة "ع.ح" و "ا.ح" بطلقات نارية بأقدامهم بالاضافة الى اصابة "ع.ح" عن طريق الخطأ، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24". 

و قد عمل جهاز الطوارئ والاغاثة على نقلهم الى مستشفى قيصر معوض و طرابلس الحكومي لتلقي العلاج.

وحضرت الى المكان القوى الامنية وفتحت تحقيقا بالحادث وتعمل على ملاحقة مطلق النار تمهيدا لتوقيفه.
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