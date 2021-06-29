لغة البنك اللبناني السويسري"شرّم برّم" واليكم التفاصيل

في حمأة الهجمة التي نفذها عدد كبير من المحتجين الغاضبين على "البنك اللبناني-السويسري" في الحمرا أمس، وما قاموا به من تكسير محتوياته وبعثرة الأوراق ورمي الملفات من النوافذ، إضافة الى الإعتداء بالضرب على عدد من الموظفين، وذلك على خلفية رفض المصرف تحويل أموال لصالح الجمعية الخيرية "بنين" بسبب أزمة السيولة، لم ينتبه أحد للصياغة اللغوية التي وردت في "بيان الاستنكار" الصادر عن المصرف بحيث تضمن، في بضعة أسطر، عشرات الأخطاء الإملائية الفاضحة.جمعية المصارف، وفي موقف تضامني، أعلنت عن إقفال فروع المصارف كافة اليوم احتجاجاً على التعدي على البنك المشار اليه، وبناء عليه يحق لنقابتي الصحافة والمحررين رفع الصوت والإحتجاج أيضاً على "مجزرة" إرتكبت، عن سابق تصور من دون تصميم ،في حق اللغة العربية، على طريقة "شرّم برّم" ، وهي كلمة عربية فصحى تعني "شرّاً مبرماً" تحولت مع مرور الزمن الى عبارة عامية ...."شرّم برّم".