هل يكون التمديد 4 سنوات هو الحل؟

منْ تسنى له الإطلاع على جدول أعمال الجلسة العامة لمجلس النواب التي دعا اليها الرئيس نبيه بري يوم غدٍ الأربعاء في 30 من الجاري والأول من تموز لدرس وإقرار مشاريع وإقتراحات القوانين المدرجة، سيلفته حتماً إقتراح القانون المعجّل المكرر الرامي الى تعديل المادة ٩ من القانون رقم ٩٧/٣٣٧ لرفع سنّ إنتهاء مهام الكاتب العدل الى ٦٨ عاماً بدلاً من ٦٤ وذلك على غرار تقاعد القضاة، فهل تكرّ سبحة إطالة أمد العمل الوظيفي لتنسحب على باقي القطاعات ما يشكل حلاً مؤجلاً لموضوع التعويضات المستحقة للموظفين؟