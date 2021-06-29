صلحة مباركة بيناتن والفضل لـ"العرّاب"

زيارة نائب رئيس المجلس النيابي ايلي الفرزلي الى رئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب امس كانت لافتة وحملت اكثر من دلالة.

وعلى رغمبشأن ملف تفعيل عمل حكومة تصريف الأعمال وان البحث اقتصر على ملف البطاقة التمويلية، فقد قرأت اوساط معنية في الزيارة "محاولة متجددة" لدفع الحكومة المستقيلة الى "الغوص في وحل الازمات" بالتكافل والتضامن مع المجلس النيابي.اما في الجانب الاخر للزيارة فهي شكلت مناسبة فرصة للمصالحة بين دياب والفرزلي بعد قطيعة دامت لسنة بين الرجلين على خلفيّة خلافهما على تعيين محافظ بيروت، وكلام دياب واحد مستشاريه في حق الطائفة الارثوذكسية، والذي استدعى لاحقا اصدار بيان اعتذار من دياب .