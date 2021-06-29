لبنان

لليوم الثاني على التوالي.. عمال بلدية طرابلس يضربون (صور)

Lebanon 24
29-06-2021 | 08:54
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لليوم الثاني على التوالي، ينفذ عمال بلدية طرابلس إضراباً بمشاركة النقيب شادي السيد. 
 
 
 
 
 
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