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لبنان
الاستفتاء الشفهي بدل الانتخاب "لحل ازمته"
خاص "لبنان 24"
|
Lebanon 24
29-06-2021
|
10:15
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بدأت منذ أسابيع التحضيرات داخل تيار سياسي من أجل خوض ما يسمى بالإنتخابات التمهيدية لانتفاء المرشحين للإنتخابات النيابية المقبلة إستناداً الى نتائج هذه "التمهيدية"، ولهذا الغرض بدأ الطامحون للنيابة، وهم كثر في التيار المذكور، إعداد لوائح مناصريهم، كّل واحد بحسب القضاء الذي ينتمي اليه، ولكن عندما إشتم رئيس التيار بأن النتائج لن تكون كما يشتهي وسيفلت هذا الملف من يده، وأن عددا من معارضيه داخل التيار سيفوزون في هذه الإنتخابات وخاصةً في جبيل، كسروان، المتن، بعبدا، جزين وزحلة، تذرع هذا الأخير بأمور واهية وأصدر مذكرة حزبية داخلية بدّل فيها هذا الإنتخاب بإستفتاءّ شفهي عبر الإتصال بالمناصرين لإستمزاج آرائهم بالمرشحين، على أن لا يكون رأيهم ملزما.
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