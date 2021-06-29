لبنان

تقنين الانترنت.. بدأ؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
29-06-2021 | 09:41
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بعد الغياب الكامل لـ"كهرباء الدولة" وتقنين أصحاب المولدات، يبدو أنّ اللبنانيين يتجهون نحو نوع جديد من العزلة إلى جانب العزلة السياسية: انقطاع الانترنت. 
وفي التفاصيل أنّ الخطط البديلة القائمة على استعانة موفّري خدمة الانترنت (cable) بالـUPS لم تعد نافعة بعدما استهلكت وباتت عاجزة عن التعويض عن "كهربا الدولة". 
وعليه، عانى سكان بعض المناطق من انقطاع للإنترنت على مدى ساعات، وسط وعود بأن تتم حلحلة الأمور في الأيام المقبلة.

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