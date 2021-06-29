لبنان

احباط عملية تهريب كمية كبيرة من حبوب الكبتاغون الى السعودية مخبّأة بطريقة احترافية (صور)

Lebanon 24
29-06-2021 | 02:53
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صـدر عن المـديرية العـامة لقـوى الامـن الـداخلي ـ شعبة العـلاقات العـامـة البلاغ التالي: بتاريخ ٢١-٦-٢٠٢١، توافرت معلومات لدى مكتب مكافحة المخدّرات المركزي في وحدة الشّرطة القضائية، حول قيام مجموعة أشخاص بالتحضير لعملية تهريب حبوب "كبتاغون" إلى المملكة العربية السعودية، مخبّأة بطريقة احترافية في داخل آلات تعقيم أدوات طبية، بحيث جرى ضبطها.

 
 
 

بتفتيشها، عُثر على /١٧،٤/ كلغ. من حبوب الكبتاغون (حوالى مئة ألف حبة).

 

نتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثّفة، وبعد عمليات رصد وتعقّب، توصّل المكتب المذكور الى تحديد هويات المتورطين، وتوقيف اثنين منهم بتاريخ ٢٢-٦-٢٠٢١، وهما:

 

- ع. ن. (مواليد عام ١٩٨٨، لبناني)

 

- م. ن. (مواليد عام ١٩٩٦، لبناني)

 

بتاريخ ٢٣-٦-٢٠٢١، أوقف مكتب مكافحة المخدرات الاقليمي في زحلة شريكهما، ويدعى:

 

- ع. غ. (مواليد عام ١٩٨٢، سوري)

 

بالتحقيق معهم، اعترفوا بالتحضير والإعداد لعملية تهريب كمية "الكبتاغون" إلى السعودية.

 

التحقيق جارٍ بإشراف القضاء المختص.

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