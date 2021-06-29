مفاجأة حكومية.. هذا ما كشفه نائب

عوّل النائب قاسم هاشم على مفاجأة حكومية ما في الربع الساعة الأخير خلال الأيام المقبلة في ضوء تفاعل الاتصالات لأنه بات من الضرورة الوطنية وجود حكومة فاعلة لمواجهة الانهيار الحاصل في البلاد.



وفي حديث لإذاعة صوت كل لبنان، أشار هاشم الى ان الأمور لا تزال في دائرة المراوحة والتخبط رغم كل المحاولات لكن هناك أفكارا تطرح عبر قنوات التواصل بين الأفرقاء لم تتبلور وإحدى هذه الأفكار صيغة الأربع ستات إنما لم تطرح بشكل جدي على المعنيين حتى اللحظة.