إقفال فروع مصارف كسروان

إلتزمت فروع مصارف كسروان بالإقفال الذي دعت اليه جمعية المصارف تضامنا وإحتجاجا على الإعتداء الذي تعرض له موظفو ومقر الإدارة العامة لـ البنك اللبناني السويسري في منطقة الحمرا.