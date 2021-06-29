لبنان

إقفال فروع مصارف كسروان

Lebanon 24
29-06-2021 | 10:29
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إلتزمت فروع مصارف كسروان بالإقفال الذي دعت اليه جمعية المصارف تضامنا وإحتجاجا على الإعتداء الذي تعرض له موظفو ومقر الإدارة العامة لـ البنك اللبناني السويسري في منطقة الحمرا.
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مصارف

كسروان

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