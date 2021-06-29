اليكم جدول أعمال مجلس النواب الأربعاء والخميس المقبلين

يعقد مجلس النّواب جلسة في تمام الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر يومي الأربعاء والخميس الواقعين في 30 حزيران و1 تموز، وكذلك مساء اليومين المذكورين في قصر الأونيسكو لدرس وإقرار مشاريع واقتراحات القوانين المدرجة على جدول الأعمال.

وحصل "لبنان 24" على جدول الأعمال: