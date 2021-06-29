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لبنان
حريق في خراج بلدة جرمنايا يقضي على أشجار السنديان والبلان (صورة)
Lebanon 24
29-06-2021
|
04:43
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إندلع حريق في خراج بلدة جرمنايا في وادي خالد وقد قضت النيران على أشجار السنديان والأعشاب اليابسة والبلان، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".
وناشد أهالي المنطقة الدفاع المدني بالمساعدة لإخماد النيران قبل ان تمتد الى أشجار الزيتون.
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