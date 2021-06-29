لبنان

محتجون قطعوا المسلك الغربي للاوتوستراد قبل جسر المدفون بالسيارات والباصات (صورة)

Lebanon 24
29-06-2021 | 04:50
A-
A+
Doc-P-837886-637605644824586456.jpg
Doc-P-837886-637605644824586456.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
ركن عدد من المحتجين السيارات والباصات في وسط المسلك الغربي للاوتوستراد قبل جسر المدفون، إحتجاجا على تردي الأوضاع المعيشية والاقتصادية.
مواضيع ذات صلة
هشام حداد بضيافة بوراك.. وهذا ما قاله الشيف التركي الشهير عن لبنان
lebanon 24
29/06/2021 14:52:50 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان عم يتعبنا"
lebanon 24
29/06/2021 14:52:50 Lebanon 24 Lebanon 24
قطع طريق اوتوستراد التبانة مقابل مختار ضباب
lebanon 24
29/06/2021 14:52:50 Lebanon 24 Lebanon 24
ممثلة لبنانية تعنى والدها بكلمات مؤثرة: "نام بأمان مع خيّي ويسوع والقديسين"
lebanon 24
29/06/2021 14:52:50 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

قطع طريق

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:19 | 2021-06-29
07:35 | 2021-06-29
07:27 | 2021-06-29
07:14 | 2021-06-29
06:15 | 2021-06-29
06:12 | 2021-06-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website