تنظيف مجرى نهر الليطاني في منطقة جسر صغبين

تقوم الفرق الفنية في المصلحة الوطنية لنهر الليطاني بتنظيف مجرى نهر الليطاني في منطقة جسر صغبين، حيث تعمل على ازالة التراكمات التي تؤدي الى الانسداد في مجرى النهر ومعالجة مشكلة انبعاث الروائح التي تتسبب افدح الاضرار بالسكان والمؤسسات السياحية في منطقة صغبين.