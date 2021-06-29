لبنان

كلمة لنصرالله في هذا التاريخ

Lebanon 24
29-06-2021 | 05:22
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يتحدث الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصر الله، عند الساعة الرابعة من بعد ظهر الاثنين المقبل، في افتتاح مؤتمر تجديد الخطاب الإعلامي وإدارة المواجهة "فلسطين تنتصر"، في فندق كورال بيتش - الجناح.
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