لبنان

مصارف قضاء مرجعيون تُقفل تضامنا مع "البنك اللبناني السويسري"

Lebanon 24
29-06-2021 | 05:28
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اقفلت المصارف في قضاء مرجعيون اليوم تجاوبا مع دعوة جمعية المصارف للإضراب العام والاقفال تضامنا مع البنك اللبناني السويسري وما تعرض له
أمس من قبل عدد من المحتجين.
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