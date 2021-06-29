مصارف قضاء مرجعيون تُقفل تضامنا مع "البنك اللبناني السويسري"

اقفلت المصارف في قضاء مرجعيون اليوم تجاوبا مع دعوة جمعية المصارف للإضراب العام والاقفال تضامنا مع البنك اللبناني السويسري وما تعرض له

أمس من قبل عدد من المحتجين.