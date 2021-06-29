إشكال وإطلاق نار في الضنية

أصيب المواطنان ع. ح. و أ. ح. في قدميهما في اشكال فردي مع م.ع. تخلله إطلاق نار من مسدس حربي في بلدة نمرين ـ الضنية.



وقد عمل جهاز الطوارئ والإغاثة التابع للجمعية الطبية الإسلامية على إسعافهما ونقلهما إلى مركز العائلة الطبي في زغرتا ومستشفى طرابلس الحكومي . وعلى الفور حضرت إلى المكان القوى الأمنية وفتحت تحقيقا بالحادث، وتعمل على ملاحقة مطلق النار تمهيدا لتوقيفه.