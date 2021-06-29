لبنان

حركة الاحتجاجات مستمرة... وهذه هي الطرقات المقطوعة (صور)

Lebanon 24
29-06-2021 | 05:19
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مع تفاقم الأزمة الاقتصادية وتردي الوضع المعيشي، عادت الاحتجاجات الى الشوارع لاسيما في مدينتي صيدا وطرابلس، اللتين شهدتا في الأيام الاخيرة فوضى عارمة في ساعات المساء، واليوم وعلى ما يبدو ستشهد مجموعة مناطق لبنانية تحركات متعددة وبوتيرة مختلفة، وذلك ما ادى الى قطع واعادة فتح مجموعة من الطرقات اللبنانية:
 
فقد أقدم محتجون على قطع الاوتوستراد الساحلي قرب اطفائية بيروت  في منطقة الكرنتينا بالاطارات المشتعلة (المسلك المتجه الى بيروت).
 
وأفاد "التحكم المروري" عن قطع السير على اوتوستراد الكرنتينا باتجاه شارل حلو وكورنيش المزرعة بالاتجاهين.
 
 
كما وبحسب مندوبة "لبنان 24" تم قطع الطريق المؤدية الى ساحة النور لجهة سرايا طرابلس بالاتجاهين من قبل محتجي طرابلس.
 
 
 
وتم قطع الطريق في ساحة التل في طرابلس كما في منطقة الكولا.
 
 
وأفادت المعلومات عن قطع الطريق بعد جسر الأولي عند "حلويات السمرة"، كما عند  تقاطع "حي دلاعة" في صيدا من قبل الاهالي احتجاجا على التقنين القاسي الذي يعتمده اصحاب المولدات في المنطقة.
 


وفي وقت سابق، أقدم بعض الشبان على قطع طريق عام حلبا عند جسر"عرقة" بالسيارات إحتجاجاً على رفض محطات المحروقات تزويد سيارات المواطنين بمادة البنزين بالرغم من صدور تسعيرة جديدة ما ادى الى زحمة سير خانقة في المنطقة.
 


كما تم اقفال طريق عام الجية والدامور من قبل بعض المحتجين، فشهدت المنطقة زحمة سير سرعان ما انتهت بعد عودة الوضع الى طبيعته.
 
ومنذ قليل تم قطع اوتستراد التبانة كما طريق مشروع القبة من قبل بعض شباب المنطقة احتجاجا على الارتفاع الكبير الذي تشهده الأسعار.
 
 
 
واستباقا لتحركات المساء، علم "لبنان 24" انه يتم تدعيم اسوار السرايا الخارجية في طرابلس.
 
 
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