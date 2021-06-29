لبنان

جيش العدو يلقي قنابل مضيئة في وضح النهار قبالة كروم الشراقي في ميس الجبل

Lebanon 24
29-06-2021 | 06:07
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قامت عناصر من جيش العدو الاسرائيلي، بإلقاء قنابل مضيئة، وفي وضح النهار قبالة منطقة كروم الشراقي في ميس الجبل، على الحدود اللبنانية وفلسطين المحتلة.
 
المصدر: الوكالة الوطنية
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