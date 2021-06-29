الرئيس بري ترأس الاجتماع الدوري لكتلة التنمية والتحرير وعرض الاوضاع العامة مع النائب السابق جمال جراح

ترأس دولة رئيس مجلس النواب الاستاذ نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة الاجتماع الدوري لكتلة التنمية والتحرير النيابية وبعد الاجتماع تلى أمين عام الكتلة النائب انور الخليل البيان التالي :عقدت كتلة التنمية والتحرير النيابية إجتماعها الدوري برئاسة دولة الرئيس نبيه بري وبحضور جميع اعضائها ، وقد خصص الاجتماع لبحث الاوضاع العامة وآخر المستجدات السياسية المتصلة بالأزمة الحكومية و تفاقم الازمات الاقتصادية والمعيشية والانهيار المريع للعملة الوطنية وفقدان اللبنانيين لأبسط مقومات العيش الكريم من كهرباء ودواء ومحروقات وحليب للاطفال وحتى للمياه وجعل اللبنانيين أسرى لطوابير الذل والقهر أمام بؤر المحتكرين لهذه المواد الاساسية والحيوية .وفي هذا الاطار تؤكد الكتلة بأن الصمت حيال المشهد المأساوي والدامي الذي يلحق باللبنانيين كل اللبنانيين في حياتهم وسمعتهم ومصادر رزقهم امام محطات الوقود والمشافي والصيدليات وفي كل مرافق الحياة لم يعد يجدي ، وأن عدم المبادرة والاسراع بإيجاد الحلول هو فعل يرقى الى مستوى جريمة القتل الجماعي للبنان واللبنانيين بدم بارد ومع سبق الاصرار والترصد .وعليه تدعو الكتلة المعنيين بتأليف وتشكيل الحكومة وقبل أي شيء الى ضرورة الإنصات لوجع الناس قبل الانصات اوالانقياد وراء المصالح الشخصية الضيقة أومصالح الافراد ومطامحهم او مصالح المذاهب و القوى والتيارات السياسية .والى ضرورة ان يكون المعيار الوحيد في التشكيل والتأليف هو المعيار الذي يحفظ كرامة اللبنانيين ويضمن حياتهم وامنهم واستقرارهم وسمعتهم في الداخل والخارج وبالتأكيد بما يراعي التوازن والمناصفة والميثاقية وفقا لما نص عليها الدستور .لقد آن الاوان كي يترجل الجميع عن صهوة المكابرة والانكار والكيد ويتنازل من أجل حفظ الوطن من الانهيار او الزوال والذي يستحق حكومة إختصاصيين لا أثلاث ولا أرباع معطلة فيها لأي طرف من الاطراف ، حكومة وفقاً لما نصت عليه المبادرة الفرنسية نعم ان الحكومة هي المدخل الالزامي لوقف الانهيار الشامل و قبل فوات الاوان .كما ناقشت الكتلة شؤوناً تشريعية و جدول أعمال الجلسة النيابية العامة وإتخذت بشأنها القرارات الملائمة.كما عرض الرئيس بري الاوضاع العامة خلال استقباله النائب السابق جمال الجراح .