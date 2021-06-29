عون تلقى برقية تهنئة من الملك سلمان

تلقى رئيس الجمهورية ميشال عون برقية من الملك سلمان بن عبد العزيز شكره فيها على تهنئته بعيد الفطر المبارك، مقدّرا المشاعر الطيبة التي عبّر عنها رئيس الجمهورية في برقية التهنئة، كذلك تلقى الرئيس عون برقية مماثلة من امير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني تمنى له فيها الصحة والعافية وللبنان الإزدهار.