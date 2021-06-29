القاضي البيطار يستمع الى شاهدين في ملف انفجار المرفأ

استمع المحقق العدلي في جريمة إالقاضينفجار المرفأ القاضي طارق البيطار الى إفادة شاهدين اليوم على أن يستكمل الإستماع الى عشرة شهود آخرين لم يتم الإستماع اليهم من قبل يوم غدٍ الأربعاء وبعد غدٍ الخميس، على أن يبدأ ببتّ طلبات تخلية سبيل ١٦ موقوفاً بعد الإنتهاء من ملف الشهود.