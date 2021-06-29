لبنان

4 جرحى على طريق كفرحزير - شكا

Lebanon 24
29-06-2021 | 15:43
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أصيب 4 أشخاص بجروح نتيجة حادث سير وقع على طريق عام كفرحزير باتجاه شكا بين سيارة BMW وشاحنة، وعملت فرق الاسعاف التابعة للصليب الاحمر على نقلهم الى المستشفى.
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