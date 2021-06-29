لبنان

أحرق "فانا" للركاب.. هذا ما حصل في الكرنتينا

Lebanon 24
29-06-2021 | 09:07
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أقدم مواطن من آل عودة على احراق فان للركاب في منطقة الكرنتينا بسبب انقطاعه من مادة البنزين.
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