فرعون: أوقفوا فضيحة إذلال القادمين إلى لبنان

غرد الوزير السابق ميشال فرعون عبر حسابه على "تويتر": "أوقفوا فضيحة إذلال القادمين إلى لبنان.

على وزارتي السياحة والصحة الإسراع في تبني آلية جديدة حضارية في المطار تقضي بالسماح بالمرور من دون فحص عبر ممر خاص للقادمين الذين تلقوا اللقاح وأجروا فحص PCR مصدق في تواريخ محددة".