28
o
بيروت
28
o
طرابلس
27
o
صور
29
o
جبيل
28
o
صيدا
29
o
جونية
27
o
النبطية
28
o
زحلة
27
o
بعلبك
27
o
بشري
28
o
بيت الدين
28
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
فرعون: أوقفوا فضيحة إذلال القادمين إلى لبنان
Lebanon 24
29-06-2021
|
09:22
A-
A+
photos
0
A+
A-
غرد الوزير السابق ميشال فرعون عبر حسابه على "تويتر": "أوقفوا فضيحة إذلال القادمين إلى لبنان.
على وزارتي السياحة والصحة الإسراع في تبني آلية جديدة حضارية في المطار تقضي بالسماح بالمرور من دون فحص عبر ممر خاص للقادمين الذين تلقوا اللقاح وأجروا فحص PCR مصدق في تواريخ محددة".
تابع
الأكثر قراءة
بقرادونيان لـ "لبنان 24": مقبلون على وجود أجنبي في لبنان وعهد عون قد ينتهي بخيبة أمل كبيرة
Lebanon 24
بقرادونيان لـ "لبنان 24": مقبلون على وجود أجنبي في لبنان وعهد عون قد ينتهي بخيبة أمل كبيرة
05:30 | 2021-06-29
29/06/2021 05:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مع التسعيرة الجديدة.. هل سيتوفر البنزين بالمحطات اعتباراً من صباح الغد؟
Lebanon 24
مع التسعيرة الجديدة.. هل سيتوفر البنزين بالمحطات اعتباراً من صباح الغد؟
13:17 | 2021-06-28
28/06/2021 01:17:36
Lebanon 24
Lebanon 24
الجدول المنتظر للمحروقات صدر.. هكذا أصبحت الأسعار بعد ارتفاعها
Lebanon 24
الجدول المنتظر للمحروقات صدر.. هكذا أصبحت الأسعار بعد ارتفاعها
00:13 | 2021-06-29
29/06/2021 12:13:26
Lebanon 24
Lebanon 24
ما حقيقة التوتر بين "أمل" و "الوطني الحر" أمام ميرنا الشالوحي؟
Lebanon 24
ما حقيقة التوتر بين "أمل" و "الوطني الحر" أمام ميرنا الشالوحي؟
14:08 | 2021-06-28
28/06/2021 02:08:52
Lebanon 24
Lebanon 24
توجهٌ لقطع هذه الطريق صباح الغد
Lebanon 24
توجهٌ لقطع هذه الطريق صباح الغد
16:18 | 2021-06-28
28/06/2021 04:18:30
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
13:13 | 2021-06-29
التحركات مستمرة.. إليكم خارطة بالطرقات المقطوعة
12:49 | 2021-06-29
بيان هام من تجمع الشركات المستوردة للنفط.. هذا ما جاء فيه
12:48 | 2021-06-29
في عكار...عملات أجنبية مزورة والشرطة القضائية تتحرك
12:44 | 2021-06-29
الدراجة النارية تحطمت...سيارة "مرسيدس" تصدم رجلًا على متن دراجته في بشمزين وتلوذ بالفرار
12:31 | 2021-06-29
الكتائب تحذر من تحريك العصبيات: الكيل سيطفح قريبًا
12:14 | 2021-06-29
اعتكاف المساعدين القضائيين في قصور العدل لغاية هذا التاريخ
فيديو
فيديو مؤلم.. شابان اعتديا على امرأة بالضرب وطرحاها أرضا!
Lebanon 24
فيديو مؤلم.. شابان اعتديا على امرأة بالضرب وطرحاها أرضا!
08:22 | 2021-06-29
29/06/2021 20:17:41
Lebanon 24
Lebanon 24
تحطيم محطة محروقات في المحمّرة (فيديو)
Lebanon 24
تحطيم محطة محروقات في المحمّرة (فيديو)
17:23 | 2021-06-28
29/06/2021 20:17:41
Lebanon 24
Lebanon 24
موقف طريف.. تمساح يساعد طيورا على عبور الطريق أمام السيارات! (فيديو)
Lebanon 24
موقف طريف.. تمساح يساعد طيورا على عبور الطريق أمام السيارات! (فيديو)
11:00 | 2021-06-28
29/06/2021 20:17:41
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact