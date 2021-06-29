لبنان

شاحنة تنحرف عن مسارها (صورة)

Lebanon 24
29-06-2021 | 09:04
A-
A+
Doc-P-837972-637605810454156525.jpg
Doc-P-837972-637605810454156525.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
انحرفت شاحنة محملة بالأتربة على طريق بلدة بقرصونا في الضنية محلة الشيخ محمد لتستقر على جانب الطريق واقتصرت الاضرار على الماديات.
 
مواضيع ذات صلة
محتجون قطعوا أوتوستراد أنفه - شكا بشاحنة تحت جسر برغون احتجاجا على تردي الأوضاع الاقتصادية (الوكالة الوطنية)
lebanon 24
29/06/2021 20:17:48 Lebanon 24 Lebanon 24
قطع السير على أوتوستراد شكا باتجاه طرابلس تمهيداً لرفع الشاحنة المتضررة وتحويله الى الطريق البحرية
lebanon 24
29/06/2021 20:17:48 Lebanon 24 Lebanon 24
انقلاب شاحنة واحتراقها على أوتوستراد شكا - طرابلس (صورة)
lebanon 24
29/06/2021 20:17:48 Lebanon 24 Lebanon 24
توقيف شاحنة محملة بالحليب على طريق حلبا وتوزيعه على المارة (فيديو)
lebanon 24
29/06/2021 20:17:48 Lebanon 24 Lebanon 24

شاحنة

مسار

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
05:30 | 2021-06-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:17 | 2021-06-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:13 | 2021-06-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:08 | 2021-06-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:18 | 2021-06-28 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
13:13 | 2021-06-29
12:49 | 2021-06-29
12:48 | 2021-06-29
12:44 | 2021-06-29
12:31 | 2021-06-29
12:14 | 2021-06-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website