توضيح من عكر حول اعتذار لبنان عن المشاركة في مؤتمر الأمن الدولي في روسيا

صدر عن المكتب الإعلامي لنائب رئيس مجلس الوزراء ووزيرة الدفاع ووزيرة الخارجية والمغتربين بالوكالة في حكومة تصريف الأعمال زينة عكر البيان التالي:



يتم التداول في وسائل إعلامية متعددة موضوع عدم مشاركة وحضور نائب رئيس مجلس الوزراء ووزيرة الدفاع ووزيرة الخارجية والمغتربين بالوكالة في حكومة تصريف الأعمال زينة عكر، في فاعليات مؤتمر الأمن الدولي الذي عقد في موسكو الأسبوع الماضي.

يهم المكتب الإعلامي للوزيرة عكر التأكيد أن لبنان إعتذر عن المشاركة في المؤتمر بشكل رسمي، وهناك تواصل دائم بين الوزيرة عكر والسفير الروسي في لبنان الكسندر روداكوف حول العديد من القضايا التي تهم البلدين. فيما الكلام عن وجود إنزعاج روسي من عدم المشاركة في المؤتمر لا يمت للحقيقة بصلة ولا أساس له من الصحة، فإقتضى التوضيح.