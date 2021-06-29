كورونا لبنان.. 3 حالات وفاة وهذا جديد الاصابات اليومية

أعلنت وزارة الصحة العامة تسجيل 185 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" في لبنان، رفعت إجمالي الحالات المثبتة إلى 544705.

كذلك، سُجلت 3 حالات وفاة جديدة، رفعت الاجمالي إلى 7848.