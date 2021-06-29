لبنان

الرأس المدبر لعصابة سرقة دراجات آلية في قبضة شعبة المعلومات

Lebanon 24
29-06-2021 | 10:47
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صــــدر عـــــن المـــــديريـة العـامــــة لقــــــوى الأمــــن الداخـلي ــــــ شعبـــــة العلاقــــــات العامـــــــــــــة البـــــلاغ التــــالـي:

حصلت في الآونة الأخيرة عدّة عمليات سرقة درّاجات آلية من مناطق مختلفة في محافظة جبل لبنان.

نتيجة الاستقصاءات والتحريّات المكثّفة، توصّلت شعبة المعلومات في قوى الأمن الدّاخلي إلى معرفة هوية الرأس المدبّر للعصابة، ويدعى:

- خ. أ. (مواليد عام ١٩٨٨، لبناني)

بتاريخ ٢٢-٦-٢٠٢١، وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، داهمت دورية من الشّعبة مكان تواجده في بلدة الهبارية الجنوبية، وتمكّنت من توقيفه، وضبط دراجتين مسروقتين.

 بالتحقيق معه، اعترف بإقدامه -بتواريخ مختلفة- على تنفيذ أكثر من /٩/ عمليات سرقة دراجات آلية، بالاشتراك مع آخرين من مناطق: الضاحية الجنوبية، عرمون، بشامون والشويفات، ونقلها إلى بلدة الهبّارية في قضاء حاصبيا، وبيعها في قرى وبلدات القضاء المذكور. كما اعترف بتزوير أوراق إحدى الدّراجات وبيعها على أنها قانونية.

 أجري المقتضى القانوني بحقه، وأودع مع المضبوطات المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص، والعمل مستمر لتوقيف سائر أفراد العصابة.
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