19 طنًا من الوجبات الجاهزة من إسبانيا إلى الجيش

صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان الآتي: "بتاريخ 29/6/2021 وصلت طائرة إسبانية إلى مطار رفيق الحريري الدولي، محملة بحوالى 19 طنا من المواد الغذائية (وجبات جاهزة) مقدمة هبة للجيش اللبناني.وحضر التسليم سفير المملكة الاسبانية في لبنان Jose Maria Ferre والملحق الاسباني العقيد Gonzalo Cordon Hernandez والعميد الركن روجيه حلو ممثلاً قائد الجيش.