لبنان

توقيع اتفاقية تعاون بين قيادة الجيش وجمعية فرسان مالطا

Lebanon 24
29-06-2021 | 23:35
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 صدر عن قيادة الجيش مديرية التوجيه البيان الآتي: "بتاريخ 29/6/2021، تم توقيع اتفاقية تعاون بين قيادة الجيش والجمعية اللبنانية لفرسان مالطا. وقد مثل قيادة الجيش اللواء الركن الياس الشاميه ووقع عن الجمعية رئيسها السيد مروان صحناوي.

وتقدم الجمعية بموجب الإتفاقية معدات وأدوات طبية وأدوية لمستوصف الملازم الأول الشهيد جورج أبو صعب - رأس بعلبك، بالاضافة إلى تأمين عناصر بشرية لإدارة عمل المستوصف وتشغيله".
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