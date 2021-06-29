لبنان

أبو فاعور: اجتماع المجلس الأعلى للدفاع والحلول الترقيعية ليست بديلًا من تشكيل الحكومة

Lebanon 24
29-06-2021 | 23:49
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علق عضو "اللقاء الديموقراطي" النائب وائل أبو فاعور في تصريح على "اجتماع المجلس الأعلى للدفاع"، وقال: "إن الحل سياسي، ويبدأ بتشكيل حكومة وببرنامج إصلاحي، وليس الحل عسكريا أو أمنيا، وإن اجتماع المجلس الأعلى للدفاع وغيره من الاجتماعات والحلول الترقيعية ليست بديلا من تشكيل الحكومة".

أضاف: "آن الآوان أن يتوقف العبث والعناد والجشع السياسي والدستوري وتتشكل حكومة إصلاحية قبل أن تعم الفوضى الاجتماعية التي ستأكل الأخضر واليابس".
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