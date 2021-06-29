لبنان

اعتكاف المساعدين القضائيين في قصور العدل لغاية هذا التاريخ

Lebanon 24
29-06-2021 | 12:14
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أصدر المساعدون القضائيون في قصور العدل كافة البيان الآتي:
"حيث أن الأزمات على الصعد كافة تتسارع بشكل مستمر،
وحيث أن الجوع والمرض يستفحلان في وطننا لدرجة أن المواطن بشكل عام، والمساعد القضائي بشكل خاص لم يعد يستطيع أن يؤمن حاجاته اليومية، 
وحيث أن المساعدين القضائيين يكافحون كي يجدوا حلولاً تمكنهم من الإستمرار بالحد الأدنى من العيش ومن تأمين سير المرفق العام ومصالح المواطنين،
وحيث أن القيّمين غير مبالين بأبسط الحقوق المعيشية،
وحيث أن التنقل والإنتقال الى العمل يشكلان عبئاً كبيراً على كاهل الموظف بسبب فقدان مادة البنزين وثمنها الباهظ إن وُجدت،
وتماشياً مع إضراب رابطة موظفي الدولة، 
يعلن المساعدون القضائيون:
1- الاعتكاف عن العمل بدءاً من يوم غدٍ الأربعاء فيه 30 حزيران ولغاية 9 تموز ضمناً.
2- حضور موظف واحد الى الدائرة التي يعمل فيها لتأمين حسن سير العمل في ما خصّ المهل القانونية والموقوفين والأمور الطارئة فقط، ونعتذر عن أي مراجعة أو جلسات غير ما ذُكر، على أن يُنسق العمل من خلال رئيس القلم لما تقتضيه الحاجة.
3- تقليص حضور الموظفين الى مراكز عملهم من 50% الى نسبة لا تتعدى 30% من أيام العمل الرسمي".
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