لبنان

الدراجة النارية تحطمت...سيارة "مرسيدس" تصدم رجلًا على متن دراجته في بشمزين وتلوذ بالفرار

Lebanon 24
29-06-2021 | 19:44
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 أصيب الشاب أ.ح بجروح إثر تعرضه لحادث صدم على دراجته النارية في بشمزين، حيث قامت سيارة من نوع "مرسيدس" بصدمه ولاذ صاحبها بالفرار. وقامت فرق تابعة للصليب الأحمر بنقل المصاب إلى المستشفى.

ولاحقًا تمكنت القوى الأمنية من توقيف السيارة وتسليمها إلى فصيلة شكا.
 
المصدر: الوكالة الوطنية
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