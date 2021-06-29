بيان هام من تجمع الشركات المستوردة للنفط.. هذا ما جاء فيه

أصدر تجمع الشركات المستوردة للنفط بياناً توضيحياً، اليوم الثلاثاء، أشار فيه إلى أنه "عطفاً على البيان الصادر اليوم عن المديرية العامة للنفط والمتعلق بجدول الأسعار الجديد، يودّ تجمع الشركات المستوردة للنفط أن يوضح أنّ ممثلين عنه اجتمعوا اليوم مع المديرة العامة للنفط السيدة أورور فغالي، وقد أكّدت لهم أن جدول الأسعار الجديد لم يحتسب عددا من العناصر التي كانت موجودة في الجداول السابقة".

وأشار بيان التجمع إلى أنّ "المديرة العامة شرحت لوفد التجمع أن الجدول أُصدر بشكل طارئ نظراً للوضع الملحّ الناجم عن الأزمة الحالية، وأكّدت أنه سوف يتم اصدار جدول أسعار جديد يأخذ بكل العناصر السابقة في أقرب وقت ممكن، بعد مراجعة وزير الطاقة والمياه".

ووفقاً للبيان، فقد أكّد "التجمع أن الشركات المستوردة قامت اليوم بتسليم الكميات الموجودة لديها (محطات وموزعين)، وسوف تتابع التوزيع لحين صدور جدول الأسعار الجديد"، وأضاف: "كذلك تطرق ممثلو التجمع الى طلب وزارة الطاقة والمياه من الشركات الاستحصال على تعهد من زبائنها، محطات وموزعين، بالكميات التي كانت موجودة لديهم قبل صدور الجدول الجديد، كي تتم محاسبتهم على فروقات الاسعار بناء عليه، وقد أدى هذا التدبير الى بعض التأخير في التوزيع".