في عكار...عملات أجنبية مزورة والشرطة القضائية تتحرك

أوقفت دورية من قوى الأمن الداخلي في وحدة الشرطة القضائية المدعو "أ.س" من بلدة الدورة بعكّار بجرم حيازته على عملات أجنبيّة مزورة وقد أحيل الموقوف مع المضبوطات إلى القضاء المختص، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".