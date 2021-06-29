بيان هام من "قوى الأمن" حول تدابير سير في بيروت غداً.. إليكم التفاصيل

صدر عن المديرية العامة لقـوى الأمـن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة ما يلي:
"يعقد مجلس النواب بتاريخي 30-6-2021 و1-7-2021، جلسة في قصر الأونيسكو - بيروت.
لذلك، سيتم اعتبارا من الساعة 8:00 من التاريخين المذكورين أعلاه وحتى الانتهاء، منع مرور السيارات وإجراء تحويلات، وفقا لما يلي:
منع مرور السير:
- القادم من الكولا بإتجاه محطة العجوز/ شارع البستاني، وتحويله باتجاه الكولا وإعادته نحو غبريال المر.
- داخل نفق الماريوت -بالاتجاهَين- وتحويله بإتجاه شارع غبريال المر صعودا، وإعادته بإتجاه غبريال المر.
- عند مفرق "صيدلية مشموشي"، وتحويله بإتجاه تقاطع مار الياس / سلام.
- عند مفرق بنك بيروت وتحويله بإتجاه مار الياس / سلام.
- تحت نفق صائب سلام، وتحويله من تقاطع الراشدين سلام بإتجاه حديقة المفتي حسن خالد.
تحويل السير القادم من:
- جادة ديغول - تقاطع الكارلتون، وإعادته باتجاه تقاطع نصر / الروشة.
- تقاطع عبد الله المشنوق / كرامي باتجاه شارع رياض طه عيتاني نحو ساقية الجنزير.
- ساقية الجنزير نزولا باتجاه شارع برلين - كارلتون - ديغول.
- ساحة عبد العال بإتجاه غبريال المر.
- "السمرلند" - حديقة بن زايد صعودا باتجاه ساحة عبد العال- غبريال المر -"الماريوت".
لذلك، يرجى أخذ العلم".