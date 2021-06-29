توتّر وصرخات في مطار بيروت...ما القصة؟ (فيديو)

اضطر عدد من المواطنين الانتظار في مطار بيروت نحو 3 ساعات من دون أن يتمكنوا من الحصول على حقائبهم، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".

وتسبب ذلك بحالة من التوتر الشديد حيث بدأ بعض المواطنين بالصراخ بعدما فقدوا أعصابهم مطالبن بالحل السريع.