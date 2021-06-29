لبنان

توتّر وصرخات في مطار بيروت...ما القصة؟ (فيديو)

Lebanon 24
29-06-2021 | 13:06
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اضطر عدد من المواطنين الانتظار في مطار بيروت نحو 3 ساعات من دون أن يتمكنوا من الحصول على حقائبهم، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".
 
وتسبب ذلك بحالة من التوتر الشديد حيث بدأ بعض المواطنين بالصراخ بعدما فقدوا أعصابهم مطالبن بالحل السريع.
 
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