توتّر وصرخات في مطار بيروت...ما القصة؟ (فيديو)

توتر في مطار بيروت بسبب اضطرار المواطنين الانتظار نحو 3 ساعات من دون أن يتمكنوا الحصول على حقائبهم (1)#lebanon24 pic.twitter.com/lKmBKYsC2r
— Lebanon 24 (@Lebanon24) June 29, 2021
توتر في مطار بيروت بسبب اضطرار المواطنين الانتظار نحو 3 ساعات من دون أن يتمكنوا الحصول على حقائبهم (1)#lebanon24 pic.twitter.com/lKmBKYsC2r
توتر في مطار بيروت بسبب اضطرار المواطنين الانتظار نحو 3 ساعات من دون أن يتمكنوا الحصول على حقائبهم (2)#lebanon24 pic.twitter.com/J5LQLofo7n
— Lebanon 24 (@Lebanon24) June 29, 2021
توتر في مطار بيروت بسبب اضطرار المواطنين الانتظار نحو 3 ساعات من دون أن يتمكنوا الحصول على حقائبهم (2)#lebanon24 pic.twitter.com/J5LQLofo7n