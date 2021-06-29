لبنان

المضحك المبكي...انتظر لتعبئة البنزين وحين وصل دوره هذا ما قام به (فيدو)

Lebanon 24
29-06-2021 | 20:47
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انتشر فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر فرحة مواطن حين وصل دوره لتعبئة البنزين في إحدى المحطات.
 
فبعد أن انتظر في طابور للسيارات كما جرت عليه العادة في الفترة الأخيرة في لبنان، تنفس الصعداء ليترجل من سيارته ويقوم بالرقص تعبيراً عن فرحته.
 
ووفقاً للمعلومات، فإن الفيديو تم التقاطه داخل محطة سيف الدين في برجا. 
 
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